Adana'da Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadın kurtarıldı

Adana\'da Kozan Kalesi\'nde mahsur kalan kadın kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan bir kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kadının sağlık durumu iyi.

29.05.2024 02:03
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Adana'da, Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan kadın, ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozan Kalesi'nde gezen G.A. isimli kadın, kayalık bölgede ilerlemeye çalışınca mahsur kaldı.

G.A'nın haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla G.A. bulunduğu yerden kurtarıldı.

G.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika

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