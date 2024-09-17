Adana'da Kumar Denetimi: 424 Kişiye Ceza

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Adana'da polis ekiplerinin 9 aylık denetimlerinde kumar oynadığı belirlenen 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yılbaşından itibaren 184 iş yerini denetledi.

Ekipler, işletmelerde kumar oynattığı belirlenen 192 kişi hakkında adli işlem yaptı, 198 bin 107 liraya el koydu.

Çalışmalarda kumar oynadığını tespit edilen 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza kesildi.