Adana'da Kurbağa Adamlar Görevi Başında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Kurbağa Adamlar Görevi Başında

Adana\'da Kurbağa Adamlar Görevi Başında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki dalgıç polisler, sualtı güvenliği ve kayıpları bulmak için her an göreve hazır.

Adana'da görev yapan polis "kurbağa adamlar", kayıpları bulmak, su altındaki delilleri tespit etmek ve su altı güvenliğini sağlamak amacıyla her an göreve hazır bekliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli 14 dalgıç polis ile 12 gemi adamı, her türlü iklim koşulunda görev yapabilmek için düzenli eğitim ve antrenmanlarla operasyonlara hazırlanıyor.

Dalgıç polisler, su altındaki delillerin ve suda kaybolan kişilerin bulunması da dahil birçok alanda faaliyet yürütüyor. Sorumluluk sahalarında 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, Seyhan Baraj Gölü'nün su altı güvenliğinin sağlanmasında da aktif rol üstleniyor.

Yer yer bulanık ve görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu baraj gölünde görev yaptıkları için "karanlık suların delil avcıları" olarak nitelendirilen kurbağa adamlar, son teknoloji dalış ekipmanlarıyla 42 metre derinliğe kadar inebiliyor.

Ekip, yılda 200'ü aşkın dalışla hem adli olayların aydınlatılmasına hem de arama-kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor.

"Sürekli kendimizi faal olarak tutuyoruz"

Dalgıç polislerden Muhammed Delibaş, AA muhabirine, her an göreve hazır olduklarını söyledi.

Suyun olduğu her yerde görev aldıklarını belirten Delibaş, şöyle konuştu:

"Özellikle denizlerde ve iç sularda ceset ve suç aleti, devlet büyüklerinin geçiş güzergahı üzerindeki menfez ve köprülerde bomba, gemilerin karina bölgesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik arama faaliyetleri ile sel ve doğal afetlerde su altı ve üstünde arama-kurtarma görevlerini yapmaktayız. Su altı ve üstünde sürekli kendimizi faal olarak tutuyoruz."

Seyhan Baraj Gölü'nün su altı güvenliğinin sağlanmasında da aktif rol üstlendiklerini ifade eden Delibaş, çok sayıda cinayetin aydınlatılmasına katkı sağlayan delilleri su altından çıkardıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kurbağa Adamlar Görevi Başında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 16:28:25. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Kurbağa Adamlar Görevi Başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.