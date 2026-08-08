Adana\'da Kurbağa Adamlar Görevi Başında

Adana'da görev yapan polis "kurbağa adamlar", kayıpları bulmak, su altındaki delilleri tespit etmek ve su altı güvenliğini sağlamak amacıyla her an göreve hazır bekliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli 14 dalgıç polis ile 12 gemi adamı, her türlü iklim koşulunda görev yapabilmek için düzenli eğitim ve antrenmanlarla operasyonlara hazırlanıyor.

Dalgıç polisler, su altındaki delillerin ve suda kaybolan kişilerin bulunması da dahil birçok alanda faaliyet yürütüyor. Sorumluluk sahalarında 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, Seyhan Baraj Gölü'nün su altı güvenliğinin sağlanmasında da aktif rol üstleniyor.

Yer yer bulanık ve görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu baraj gölünde görev yaptıkları için "karanlık suların delil avcıları" olarak nitelendirilen kurbağa adamlar, son teknoloji dalış ekipmanlarıyla 42 metre derinliğe kadar inebiliyor.

Ekip, yılda 200'ü aşkın dalışla hem adli olayların aydınlatılmasına hem de arama-kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor.

"Sürekli kendimizi faal olarak tutuyoruz"

Dalgıç polislerden Muhammed Delibaş, AA muhabirine, her an göreve hazır olduklarını söyledi.

Suyun olduğu her yerde görev aldıklarını belirten Delibaş, şöyle konuştu:

"Özellikle denizlerde ve iç sularda ceset ve suç aleti, devlet büyüklerinin geçiş güzergahı üzerindeki menfez ve köprülerde bomba, gemilerin karina bölgesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik arama faaliyetleri ile sel ve doğal afetlerde su altı ve üstünde arama-kurtarma görevlerini yapmaktayız. Su altı ve üstünde sürekli kendimizi faal olarak tutuyoruz."

Seyhan Baraj Gölü'nün su altı güvenliğinin sağlanmasında da aktif rol üstlendiklerini ifade eden Delibaş, çok sayıda cinayetin aydınlatılmasına katkı sağlayan delilleri su altından çıkardıklarını kaydetti.