Adana'da Kuyumcudan Soygun: Zanlı Yakalandı

24.02.2026 21:47
Yüreğir'de kuyumcudan 6 altın bilezik çalan B.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir kuyumcudan 6 altın bileziği gasbedip kuyumcunun kilitlediği kapıyı kırarak kaçan zanlı yakalandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde Yasin K'ye ait kuyumcu dükkanına gelen B.C, elindeki tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek 6 altın bileziği gasbetti.

Kuyumcunun iş yerinin kapısını kilitlemesi üzerine şüpheli, silahla kapının camını kırarak bölgeden uzaklaştı.

Şüpheli, kaçarken silahını da olay yerinde düşürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgede geniş kapsamlı araştırma başlatan ekipler şüpheliyi yakaladı.

Valilikten açıklama

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından emniyet birimlerince yürütülen çalışma neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli B.C'nin tespit edildiği, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız silahın ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Soygunu gerçekleştirerek olay yerinden kaçan şüpheli şahıs, çalındığı değerlendirilen 6 adet bilezik ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

