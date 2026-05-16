Adana'da Kuzen Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Adana'da Kuzen Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

16.05.2026 09:57
Seyhan'da tartışma sonucu kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli Hasan Zerzur tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 13 Mayıs'ta Onur Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Suriye uyruklu kuzeni Ehmed Zerzur'u (21) bıçakladıktan sonra kaçan Hasan Zerzur'u (32) yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Bölgedeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğunu tespit etti.

Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

