Adana\'da lise öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, lise öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.
Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmaya 3 lise katıldı.
Yarışmada, Sanko Aladağ Anadolu Lisesi birinci, Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu.
Yarışmaya, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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