Adana\'da Market Çalışanı Kurtarıldı

Adana'da ayağı yük asansörü ile kabin boşluğu arasına sıkışan market çalışanı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde çalışan görevli, boş kasaları taşıdığı sırada yük asansörü ile kabin boşluğu arasında ayağı sıkıştı.
İsmi öğrenilemeyen market çalışanının yardım istemesi üzerine mesai arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi.
Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, market çalışanının ayağını sıkıştığı bölgeden kurtardı.
Market çalışanı, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
