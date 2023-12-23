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Adana'da Market Hırsızı Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki iki marketten hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek tutuklandı. Zanlının, çekiçle kırılan cam kapıdan içeriye girip çaldığı ürünleri çuvala doldurarak kaçması anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana\'da Market Hırsızı Yakalandı
23.12.2023 - 09:51,
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iki marketten hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 Aralık'ta bir marketin cam kapısı çekiçle kırılarak raflarda bulunan 20 bin lira değerindeki peynir, salça ve çikolata gibi gıda ürünleri çalındı.

Bu olaydan iki gün sonra Dadaloğlu Mahallesi'ndeki başka bir marketten benzer yöntemle yaklaşık 10 bin liralık sigara hırsızlığı gerçekleşti.

Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıklarla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının kimliğini tespit etti.

Zanlı Malik S. (32), Serinevler Mahallesi'ndeki evine yapılan baskın sırasında kaçmaya çalıştı.

Ekipler, zanlıyı yakalayıp emniyete götürdü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının marketlerden birinin cam kapısını çekiçle kırıp içeriye girmesi ve sigaraları yanında getirdiği çuvala doldurup kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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