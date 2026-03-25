Adana'da Maskeli Saldırı: Anne ve Oğul Yaralı

25.03.2026 21:49
Adana'da maskeli 4 saldırgan, zorla girdikleri evde polismiş gibi davranarak ateş açtı; anne ve oğlu ağır yaralandı.

ADANA'da yüzlerinde silikon maske bulunan 4 kişi, zorla girdikleri evde kendilerini polis gibi tanıtarak rastgele ateş açtı. Ev bulunanlardan F.C., pencereden atlayarak saldırıdan kurtulurken kurşunların isabet ettiği annesi Münire (45) ile kardeşi Yusuf Coşkun (26) ağır yaralandı. Şüphelilerin yakalanmasını isteyen F.C., "Evimizde masum insanlar vuruldu, kadına ve çocuğa kurşun sıkılmaz, düşmanlığın bile bir adabı var" dedi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun ailesinin oturduğu tek katlı eve gelen ve yüzlerinde silikon maskesi bulunan 4 saldırgan, kapıyı kırarak içeri girdikten sonra iddiaya göre "Polis, yere yatın" diye bağırdı. Ardından saldırganlar tabancalarla evde bulunan anne ve 2 oğluna rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar anne Münire Coşkun ile oğlu Yusuf Coşkun'a isabet ederken, büyük oğlu F.C ise camdan atlayarak, olaydan yara almadan kurtuldu.

SİLİKON MASKALİ SALDIRGANLAR

Anne ile oğlunun ağır yaralandığı olaydan sonra saldırganlar, koşarak uzaklaştı. F.C.'nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Münire ve Yusuf Coşkun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

'KURŞUN İSABET ETMEMESİ İÇİN OĞLUNUN ÜZERİNE KAPAKLANMIŞ'

Saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtulan ve yaşananları anlatan F.C., "Annemle içeride otururken, 'Polis, yere yat' diye bağırarak içeri girdiler. Üstümüze ateş etmeye başladılar. Ben onları polis sandım, turuncu yelek giymişlerdi. Bana ateş açtılar, kurşun başımı sıyırdı. Anneme bağırıp, pencereden atlamasını söyledim. O sırada annem, kurşun isabet etmemesi için kardeşimin üstüne kapandı. Ateş etmeye devam ederlerken pencereden atladım. Annem 3 yerinden vuruldu, kardeşime yattığı sırada 5 kurşun sıktılar. Ben kaçarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım, onlar da kaçarak uzaklaştı" diye konuştu.

'EVDE MASUM İNSANLAR VURULDU'

Annesi ve kardeşinin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyleyen F.C., suçluların bulunmasını istediğini belirterek, "Annem midesinden, karnından vuruldu. Kardeşimin de bacağına 5 kurşun isabet etti, dizleri paramparça oldu. Ameliyata girdiler, şu an çıktılar durumları hala kritik. Her şeyin bir cezası var, biz yakalanmalarını istiyoruz. Evde küçük çocuklar olduğu için korktuk, 9 yaşındaki kardeşime annem sarılmasaydı onu da vuracaklardı. Masum insanlar vuruldu, kadına çocuğa kurşun sıkılmaz haneye tecavüz ettiler. Düşmanlığın bile bir adabı var. Can güvenliğimiz yok" dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin, maskeli saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
