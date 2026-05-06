Adana\'da Mevlid-i Nebi Etkinliği

Adana'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği yapıldı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlahilerin seslendirildiği programda salavatlar ve tekbirler getirildi, mevlit okundu.
Programa İl Müftüsü Mehmet Taşcı, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
