Adana'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, kaçan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, kaçan sürücü gözaltına alındı

Adana\'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, kaçan sürücü gözaltına alındı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücü gözaltına alındı.

ADANA'da, koşarak yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Suriyeli Muhammed Mınzır (12) ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü Serhat A., gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Serhat A.'nın kullandığı 01 M 0144 plakalı minibüs, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Muhammed Mınzır'a çarptı. Yol kenarına savrulan Mınzır, metrelerce sürüklendi. Çevredekiler yaralı çocuğun yardımına koşarken, aracından inen sürücü Serhat A. ise tekrar bindiği minibüsle kaçtı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Mınzır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Serhat A.'nın ise polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, kaçan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, kaçan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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