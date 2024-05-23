Adana'da mobilya deposunda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da mobilya deposunda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Adana\'da mobilya deposunda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, bitişikteki binalara sıçradı. Yangının sıçradığı bir binanın üçüncü katında mahsur kalan 4 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.05.2024 13:43
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mobilya deposunda başlayıp eve sıçrayan yangında mahsur kalan 4 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.

Özgür Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'ndaki bir mobilya mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 4'er katlı iki bina ile bir oto tamirhanesine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı binalardan birinin üçüncü katında Hicran (65), kızı Ceylan (30), torunu Neva Çığıraçan (2) ve kardeşi Selami Yüzgeçiciler mahsur kaldı.

Vatandaşlar tarafından evden çıkartılan 4 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kadının güneşten etkilenmemesi için gölgelik oluşturuldu

Dumandan etkilenen ve kaldırımda oturan Hicran Çığıraçan'ın güneşten etkilenmemesi için vatandaşlar gölgelik oluşturup daha sonra kendisine şemsiye temin etti.

Dumandan etkilenen Hicran Çığıraçan'ın eşi Sebahattin Çığıraçan (65), gazetecilere, kendisini telefonla arayan eşinin mahsur kaldıklarını bildirmesinin ardından bayıldığını anlattı.

Ailesini kurtarmak için hemen eve geldiğini ancak polislerin yoğun duman nedeniyle binaya girişine izin vermediğini kaydeden Çığıraçan, kendisinden önce yukarıya çıkan vatandaşlarca ailesinin kurtarıldığını söyledi.

Yangın için tedbir amacıyla olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin üç noktadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da mobilya deposunda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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