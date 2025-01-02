Adana'da Molotof Kokteyli Atan Şüpheli Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Molotof Kokteyli Atan Şüpheli Yaralandı

Adana\'da Molotof Kokteyli Atan Şüpheli Yaralandı

Adana'da, polis merkezi inşaatına molotof kokteyli atan bir şüpheli, mahalle bekçisi tarafından karnından vurularak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.01.2025 01:17  Güncelleme: 02:41
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ADANA'da polis merkezi inşaatına molotof kokteyli atan şüpheli, kendisini fark eden mahalle bekçisi tarafından karnından vurularak yakalandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevinde bulunan mahalle bekçisi, polis merkezi inşaatına molotof kokteyli atan bir kişiyi fark edince 'teslim ol' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan şüpheliye 'dur' uyarısında bulunan mahalle bekçisi, tabancasıyla havaya ikaz atışı açtı. Mahalle bekçisi, kaçışını sürdüren şüpheliyi karnından vurarak yaraladı. Yaralı olarak yakalanan şüpheli, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından bölgeyi özel harekat ve terörle mücadele ekipleriyle ablukaya alan polis, delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Molotof Kokteyli Atan Şüpheli Yaralandı - Son Dakika

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