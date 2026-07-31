Adana'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki iki motosikleti çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Seyhan Mahallesi'ndeki Karşıyaka Devlet Hastanesi bahçesinde bir hasta yakınına ait park halindeki motosiklet çalındı.

Bu olaydan 3 gün sonra Güneşli Mahallesi'nde bir evin önünde park halinde bulunan motosiklet de çalındı.

İhbarların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, hastane ve ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlıkları aynı kişinin gerçekleştirdiğini saptadı.

Kimliği belirlenen zanlı, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Yapılan aramalarda çalınan motosikletlere ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının çevresini kontrol etmesi ve motosikletleri alıp uzaklaşması yer alıyor.