Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosiklet çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Akıncılar Mahallesi'nde Ünzile A'nın sokakta park halinde bulunan motosikleti kilidi kırılarak çalındı.
Ünzile A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, sokaktaki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.
Şüpheli Emrecan Ö. (28), aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan motosiklet ise zanlının ikametinin bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, kız arkadaşının hastanede tedavi gören teyzesini ziyaret etmek için motosikleti aldığını, hastaneden çıkışta evine uğradığını ve motosikleti sahibine teslim etmeyi düşünürken yakalandığını öne sürdü.
Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, zanlının motosikleti kilidini kırarak çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, sel ve deprem gibi afetler nedeniyle göç eden vatandaşlar için inşa edilen 177 afet konutunun yıkımı devam ediyor. Yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülenirken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak 4 il ve 804 ilçeyi geride bıraktı. Mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinde mevcut muhtar, ikinci kez seçilerek yardımcı talebinde bulundu. Muhtar, mahallenin büyüklüğüne dikkat çekerek, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına yeterince ilgi göstermediğini belirtti.
Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbahardan çok yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni yılda sıcak rekorlarının devam etmesi bekleniyor. Birçok kentte hava sıcaklığı rekor seviyelere yaklaşırken, iklim krizinin sıcak hava dalgalarını daha da şiddetlendirdiği gözlemleniyor. Ayrıca, hava kalitesinde de düşüş yaşanıyor ve toz taşınımı nedeniyle gökyüzü koyu bir pus tabakasıyla kaplanıyor.
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van İl Seçim Kurulu'nun, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın 'seçilme yeterliliği olmadığı' gerekçesiyle 'seçilmemiş sayılmasına' ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesi kararına ilişkin, 'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.' dedi. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan süreci eleştirdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Kara, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ikizini görenler ise ikisini birbirinden ayırmakta güçlük çekti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kamu-Öğrenci Buluşma' serileri hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta konuk olarak Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş katıldı. Yoldaş, öğrencilere istihdam ve kariyer olanakları hakkında bilgi verdi. Etkinlik, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Gediz ilçesine bağlı Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, ikinci dönemine başladığı muhtarlık görevinde köy halkının sevgisini kazanmıştır. Muhtar Erkan, köy meydanında düzenlediği iftar programıyla birlik ve beraberlik mesajı vermiştir. Yüzlerce kişinin katıldığı programda köylüler, Ramazan Ayı'nın coşkusunu yaşamışlardır. Köy halkı, iftar sonrasında Muhtar Erkan'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.
Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Küçük Erkekler Futbol Turnuvası başladı. 12 ortaokulun futbol takımları arasında gerçekleşecek olan turnuva, grup maçları ve eleme turlarıyla devam edecek. Turnuvanın finali ise 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?