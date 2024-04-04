Adana\'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbahardan çok yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni yılda sıcak rekorlarının devam etmesi bekleniyor. Birçok kentte hava sıcaklığı rekor seviyelere yaklaşırken, iklim krizinin sıcak hava dalgalarını daha da şiddetlendirdiği gözlemleniyor. Ayrıca, hava kalitesinde de düşüş yaşanıyor ve toz taşınımı nedeniyle gökyüzü koyu bir pus tabakasıyla kaplanıyor.