Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki motosikleti çalması güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Demetevler Mahallesi'nde bir kişi, kaldırıma park ettiği motosikletini yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek araştırma yaptı.

Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.

Şüpheli H.G, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Adreste yapılan aramada ise çalınan motosiklet bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin kaldırımdaki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.