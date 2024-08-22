Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek tutuklandı.

22.08.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki motosikleti çalması güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Demetevler Mahallesi'nde bir kişi, kaldırıma park ettiği motosikletini yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek araştırma yaptı.

Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.

Şüpheli H.G, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Adreste yapılan aramada ise çalınan motosiklet bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin kaldırımdaki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, 3-sayfa, Seyhan, adana, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:32:22. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement