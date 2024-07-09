Adana'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Adana'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Motosikletiyle geri dönüşüm malzemeleri toplayan bir kişi, motosikletini park ederken şüpheliler tarafından çalındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin adresini tespit etti ve operasyonla gözaltına aldı.

09.07.2024 10:35
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde motosikletiyle geri dönüşüm malzemeleri toplayan İ.Ç. (40) bir marketin önündeki karton kutuları, aracının arkasına yaptırdığı kasaya yanındaki arkadaşının yardımıyla yerleştirmeye başladı.

Bu sırada bölgeye giden şüpheli M.T. (17) motosikleti çalıştırarak ilerlemeye başlayınca arka kasadaki İ.Ç. bir süre sonra düştü.

M.T, olay sırasında da yanında bulunan diğer şüpheli E.Y'yi (22) de bir süre ilerledikten sonra motosiklete alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin adresini belirledi.

Şüpheliler M.T. ve E.Y, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlık, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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