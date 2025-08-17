Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
17.08.2025 04:49
Adana'da devrilen motosiklet kazasında 20 yaşındaki Ömer Faruk Nas hayatını kaybetti, Mahmut Sevin ağır yaralandı.

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen ve yaklaşık 90 metre sürüklenen motosiklette bulunan Ömer Faruk Nas (20) öldü, Mahmut Sevin (19) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 PM 422 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklette bulunan Mahmut Sevin yola, Ömer Faruk Nas ise refüje savruldu. Motosiklet, Sevin ve Nas'ın savruldukları noktadan sürüklenerek yaklaşık 90 metre uzaklıkta durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolden Nas'ın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Sevin, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Nas'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
