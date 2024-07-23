Adana'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'nda kaldırımda ilerlerken devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü ve arkasındaki kişinin tedavisi ayakta yapıldı.
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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