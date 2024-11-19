Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü, karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Yusuf Ekin (16) idaresindeki 01 APV 505 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürüklenen motosiklet sürücüsüne karşı yönden gelen 06 VAC 56 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan Ekin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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