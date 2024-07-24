Adana\'da Motosiklet Kazası Sonucu Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

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ADANA'da 15 gün önce otomobilin çarpmasıyla yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Gürdal (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Temmuz gecesi, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Bülbül (41) yönetimindeki 01 D 9483 plakalı otomobil ile Emre Gürdal'ın kullandığı 01 ARF 725 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Fatih Bülbül ve Emre Gürdal ile otomobildeki Ramazan Bozkurt (33), Selahattin Demiryürek (24), motosikletteki sürücünün eşi Fatma Gürdal (27) ve çocukları Veysel Musa Gürdal (10) ile Elif Su Gürdal (8) yaralandı. Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Fatma Gürdal ile Emre Gürdal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Emre Gürdal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayıp, kazadan 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Gürdal'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Tedavisi süren eşi Fatma Gürdal'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.