Adana'da Motosiklet ve Çöp Kamyonu Çarpıştı

ADANA'nın Kozan ilçesinde çöp kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü E.A. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta meydana geldi. Caddede çöp toplayan R.Y. yönetimindeki 01 RH 950 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen E.A.'nın kullandığı 16 BSG 930 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle E.A. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.