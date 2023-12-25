 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Adana'da 2 motosiklet ile 2 elektrikli bisiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilerek yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkları aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti ve şüpheliyi yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana\'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı
25.12.2023 - 10:03,  Güncelleme: 10:05
Abone Ol

Adana'da 2 motosiklet ile 2 elektrikli bisiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe, Çınarlı, Döşeme ve Alidede mahallelerinde 2 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet park halindeyken çalındı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki evlerin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, hırsızlıkları aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kamera kayıtlarından Soner E. olduğu belirlenen şüpheli, ikametine yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının bir apartmanın otoparkındaki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seyhan, Adana, Motosiklet, Tutuklama, Güvenlik, Yakalama, Adana, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:35
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı

Son Dakika
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Değil mi? Eski hakem ve yorumcular aynı noktada birleşemedi
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
09:33 Atilla Taş'ın alkol etkisiyle kavga edip tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
09:27 Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı
09:14 MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Batuhan yarışmaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:33:45. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement