Adana\'da Motosikletle Uyuşturucu Satışı Yapan Şahıs Tutuklandı

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ADANA'da bir ortaokul yakınında motosikletle uyuşturucu sattığı suçlamasıyla tutuklanan Y.A., 15 yıl 9 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki ortaokul yanında motosikletinin koltuğunun altına sakladığı uyuşturucuları sattığı belirtilen Y.A., narkotik polisleri tarafından takibe alındı. Takip sonucunda, Y.A., okul yakınında motosikletinin koltuğunun altından çıkardığı uyuşturucuyu C.B.'ye satarken suçüstü yakalandı. Tutuklanan Y.A. hakkında Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan dava açıldı.

Dava karara bağlandı. Sanık Y.A. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatının da hazır olduğu duruşmada mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanığın suçüstü yakalanması ve benzer suçlardan sabıkasının olmasının dikkate alınarak 'Uyuşturucu satmak' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Son savunması sorulan Y.A., suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben uyuşturucu satıcısı değilim, kimseye de satmadım" diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.A.'yı 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 9 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına mahkum etti, tutukluluk halinin de devamı kararlaştırıldı.