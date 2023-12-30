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Adana'da motosikletli Yunus timi ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da motosikletli Yunus timi ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde motosikletli Yunus timi ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Adana\'da motosikletli Yunus timi ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1\'i polis 2 kişi yaralandı
30.12.2023 - 02:04,
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ADANA'da, motosikletli Yunus timi ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınında meydana geldi. Motosikletli Yunus timi, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kaza yapan ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 polis memuru ile elektrikli bisikletin sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da motosikletli Yunus timi ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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