Adana'da Narkotik Operasyonu: 300 Gram Esrar ve 625 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Narkotik Operasyonu: 300 Gram Esrar ve 625 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Pozantı ve Ceyhan'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kenevir bitkileri yakalandı.

Adana'nın Pozantı ve Ceyhan ilçelerinde düzenlenen operasyonda 300 gram esrar ve 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pozantı ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen dron destekli operasyonda 300 gram esrar ve 625 kök Hint keneviri bulundu.

Operasyonda yakalanan bazı şüpheliler, komutanlığa götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Narkotik Operasyonu: 300 Gram Esrar ve 625 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Narkotik Operasyonu: 300 Gram Esrar ve 625 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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