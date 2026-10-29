Adana'da öğretmen Karabacak, nadir lenfoma için TÜRKÖK'ten donör bekliyor - Son Dakika
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Adana'da öğretmen Karabacak, nadir lenfoma için TÜRKÖK'ten donör bekliyor

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Adana\'da öğretmen Karabacak, nadir lenfoma için TÜRKÖK\'ten donör bekliyor
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Fen bilgisi öğretmeni Emine Çağrı Karabacak, Adana'da geçen yıl geçmeyen şiddetli öksürük sonrası nadir gri zone lenfoma teşhisi aldı. Kendi kök hücresi nakli ve kardeş testleri uygun sonuç vermeyince Karabacak, TÜRKÖK üzerinden uyumlu donörden nakil için umutla haber bekliyor.

ADANA'da öğretmen Emine Çağrı Karabacak'ın (32) yaşamı, geçen yıl şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye başvurması sonucu değişti. Aylarca geçmeyen öksürüğün ardından nadir görülen 'gri zone lenfoma' teşhisi alan ve uyumlu kök hücre donörünü bekleyen Karabaca, "Sadece 3 tüp kan vererek, benim ve benim durumumdaki yüzlerce hastanın hayata tutunmasını sağlayabilirsiniz. Lütfen sesimize kulak verin, bizlere umut olun" dedi.

Fen Bilgisi Öğretmeni Emine Çağrı Karabacak, geçen yıl şiddetli öksürük şikayetiyle doktora başvurdu. Aylar süren ve geçmeyen öksürüğün ardından yapılan ileri tetkiklerde Karabacak, nadir görülen 'gri zone lenfoma' teşhisi kondu. Karabacak'a önce kendi kök hücresi nakledildi, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine donörden nakil kararı alındı. Şu an Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılıyla gelecek uyumlu bir kök hücre haberini umutla bekleyen Karabacak, iyileşebilmesi için vatandaşlara donör olmaları konusunda çağrıda bulundu.

'KİTLE BÜYÜME GÖSTERDİ'

Hastalık sürecinin çok basit bir öksürükle başladığına dikkat çeken Emine Çağrı Karabacak, geçen yıl eylül ayında çok kez hastaneye başvurduğunu ancak alerji şüphesiyle farklı tedaviler uygulandığını söyledi. Öksürüğün giderek şiddetlenmesi ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine detaylı tetkiklerin yapıldığını anlatan Karabacak, "Cerrahi operasyonla akciğerimden alınan doku örneği sonucunda oldukça nadir görülen 'gri zone lenfoma' teşhisi kondu. Geçtiğimiz ocak ayında ilk kemoterapimi aldım. İlk süreçten itibaren aldığım tüm kemoterapiler son derece ağır olduğu ve yakın takip gerektirdiği için uzun süre hastanede yattım. Sol akciğerimdeki kitle uygulanan ilk 3 kür kemoterapiye yanıt vermeyip, aksine büyüme gösterdi. Bunun üzerine farklı bir tedavi protokolüne geçildi" dedi.

KEMOTERAPİDEN YANIT ALINAMADI

Kemoterapiden yanıt alamayınca otolog nakil yapıldığını belirten Karabacak, "Yeni protokolden alınan iki kürün ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde kendi kök hücremle nakil olmama karar verildi ve yaz aylarında otolog nakil oldum. Bütün bu süreçlerde, hastaneden eve geçtiğimde dahi desteksiz adım atamayacak, konuşmaya bile halimin olmadığı çok ağır günler geçirdim. Otolog nakil sonrası doktorlarımın yakın takibi devam etti ve yapılan değerlendirmeler sonucunda bu kez başkasından, allojenik nakil olmam gerektiğine karar verildi. Öncelikle kardeşimin uyumuna bakıldı. Fakat yapılan testlerde kardeşimin dokusu nakil için uyumlu bulunmadı" diye konuştu.

'TEK ÇAREM KÖK HÜCRE NAKL'

Şu an sağlığına kavuşabilmesi için tek çarenin TÜRKÖK aracılığıyla gelecek uyumlu bir donör haberi olduğunun altını çizen Karabacak, "Benim ve benimle aynı durumdaki tüm hastalar için zaman oldukça kısıtlı. Donör olmak sanıldığı gibi korkutucu veya insan sağlığına zarar veren bir süreç değildir. 18-35 yaş arası sağlıklı bireyler, en yakın Kızılay Kan Merkezi'ne başvurarak kök hücre donör adayı olabilirler. Sadece 3 tüp kan vererek, benim ve benim durumumdaki yüzlerce hastanın hayata tutunmasını sağlayabilirsiniz. Lütfen sesimize kulak verin, bizlere umut olun" dedi.

Kaynak: DHA
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