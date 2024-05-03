Adana'da Organ Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan 11 Şüpheliden 9'u Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Organ Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan 11 Şüpheliden 9'u Tutuklandı

Adana\'da Organ Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan 11 Şüpheliden 9\'u Tutuklandı

Adana'da polis ekipleri tarafından organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İsrail'den gelen 7 kişinin pasaportlarını incelemeye aldı. Sağlık turizmi bahanesiyle Türkiye'ye gelen 2 Suriyeli'nin pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Soruşturma sonucunda, Suriyeli ve İsrailli şüphelilerin böbrek ticareti için anlaştığı ortaya çıktı. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı ve yapılan aramalarda sahte pasaportlar ve büyük miktarda para ele geçirildi. M.A.M. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.

03.05.2024 20:15
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Adana'da polis ekipleri tarafından organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaklaşık bir ay önce İsrail'den uçakla Adana'ya gelen 7 kişinin pasaportunu incelemeye aldı.

Sağlık turizmi için Türkiye'ye geldiklerini ileri süren 7 kişiden 2'sinin pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Bu iki kişinin Suriye uyruklu A.S. (20) ve Z.M.Z. (21) olduğu belirlendi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Suriye vatandaşı A.S. ve Z.M.Z'nin, böbreklerinin para karşılığında İsrail uyruklu S.A.S. (68) ve 28 yaşındaki İsrailli kadın E.A.M'ye Adana'da yapılacak ameliyatla nakledilmesi için anlaştığı saptandı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki tabibin ardından düzenledikleri operasyonla Suriyeli A.S. ve Z.M.Z. ile İsrailli S.A.S, M.A.S. (32), E.A.M. A.A.M. (22) ve M.A.M'nin (37) yanı sıra E.D. (51), F.Ö. (49), M.A.U. (58), A.K'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli ile çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.M. ile E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Organ Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan 11 Şüpheliden 9'u Tutuklandı - Son Dakika

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