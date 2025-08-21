Adana\'da Orman Yangını Çıktı

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 3 helikopter ile 3 uçak, karadan da 20 ekibin müdahalesi sürüyor.