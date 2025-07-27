Adana'da orman yangınlarına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde farklı tarihlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, yangınlara neden oldukları gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Orman Yangını Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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