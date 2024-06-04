Adana'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangınlar söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

04.06.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Seyhan Baraj Gölü kenarında Örcün Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankı ve 5 ilk müdahale aracı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bu yangın kontrol alındığı sıralarda gölün karşı kıyısında Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi ormanlık alanında alevler yükseldi. Hemen yangın yerine geçen ekiplerin müdahalesiyle bu yangın da kontrol altına alındı.

Bölgelerde soğutma çalışması sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de yangın çıkan alanları gezerek çalışmaları koordine etti.

Öte yandan bugün Örcün Mahallesi'nin farklı noktasındaki tarlada çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçramış, ekiplerin çabasıyla alevler söndürülmüştü.

Kaynak: AA

Çukurova, Sarıçam, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM’nin iptal kararlarına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'nin iptal kararlarına ilk tepki
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:54 Almanya’yı sel vurdu, Tuna Nehri taştı: 5 ölü Almanya'yı sel vurdu, Tuna Nehri taştı: 5 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 21:00:48. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement