Adana'da otizm zirvesi düzenlendi, her 36 çocuktan birinin tanı aldığı belirtildi - Son Dakika
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Adana'da otizm zirvesi düzenlendi, her 36 çocuktan birinin tanı aldığı belirtildi

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Adana'da düzenlenen 1. Otizm Zirvesi'nde Vali Yardımcısı Nuri Mehmetbeyoğlu, dünyada her 36 çocuktan birinin otizm spektrum bozukluğu tanısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ise ailelerin doğru bilgiyle buluşturulacağını belirtti.

Adana'da otizm konusunda farkındalığın artırılması amacıyla "Adana 1. Otizm Zirvesi" gerçekleştirildi.

Adana Kalkınma Programı kapsamında, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali Yardımcısı Nuri Mehmetbeyoğlu, programın açılışında, dünya genelinde her 36 çocuktan birinin otizm spektrum bozukluğu tanısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Otizmin hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Bu mesele sadece tıbbi bir süreç değildir, doğrudan doğruya anlayış ve iletişim mekanizmasıdır. Amacımız kulaktan duyma bilgilerin yerine bilimi koymak, ebeveynlerimizi yalnız bırakmamak ve aynı zamanda ortak bir yol haritası çıkarmaktır." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da programı, otizme dair bakış açısını yenileyen, farkındalığı sorumluluğa dönüştüren güçlü bir dayanışma adımı olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Toplumda otizm farkındalığını artırmak istediklerini vurgulayan Nacar, şöyle konuştu:

"Temel amacımız, tanı anından itibaren hiçbir ailemizi bu konuda yalnızlık ve çaresizlik içerisinde bırakmamaktır. Hekimlerimizden özel eğitimcilerimize, ergoterapistlerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar tüm kurumlarımızla entegre, güçlü ve sürdürülebilir bir destek mekanizması kurmayı hedefliyoruz. Bilgi kirliliğinin ve bilimsellikten uzak yönlendirmelerin önüne geçerek ailelerimizi her daim doğru ve güvenli bilgiyle buluşturmak, bu konudaki en öncelikli görevimizdir."

Programda, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Serkan Güneş, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Altun Varmış ile Çocuk Psikiyatristi Dr. Asiye Arıcı Gürbüz, otizm ve tedavi süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğe, Otizmle Barış Derneği Başkanı Ahmet Karaca, sağlık çalışanları, aileler ve otizmli çocuklar katıldı.

Kaynak: AA
Nuri MehmetbeyoğluHalil NacarSağlıkGüncelOtizmAdanaSon Dakika

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