Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
B.S'nin kullandığı 06 DVV 258 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Sitesi mevkii Fatma Neyman Caddesi'ndeki kavşakta 01 ARL 290 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki Veysi Aydın öldü, bir kişi yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü B.S. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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