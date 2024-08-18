Adana'da Otomobil Kazası: 8 Yaşındaki Çocuğun Amcası Adalet İstiyor - Son Dakika
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Adana'da Otomobil Kazası: 8 Yaşındaki Çocuğun Amcası Adalet İstiyor

Adana\'da Otomobil Kazası: 8 Yaşındaki Çocuğun Amcası Adalet İstiyor

Adana'da ailesiyle evinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun amcası, sürücünün gereken cezayı almasını beklediklerini söyledi. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavileri ise devam ediyor.

18.08.2024 11:16
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Adana'da ailesiyle evinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun amcası, sürücünün gereken cezayı almasını beklediklerini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta meydana gelen kazada yaşamını yitiren Baran Bülgen'in cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kazada yaralanan Bülgen'in annesi Zozan Bülgen, teyzesi Perihan Bülgen ve komşularının kızı Büşra Tan'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Önlem alınmasını rica ediyoruz"

Baran'ın amcası Salih Bülgen, gazetecilere, sürücünün gereken cezayı almasını beklediklerini söyledi.

Zanlının alkollü araç kullandığını iddia eden Bülgen, "Mahallemizde benzer kazalar yaşandı. Önlem alınmasını rica ediyoruz. Sürücü kaçmaya çalıştı, arkadaşlarımız yakalayıp polise teslim etti. Adaletin sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Bülgen, üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "İçimiz yandı, başka ailelerin içi yanmasın. Baran'ın annesi ve teyzesinin de durumu ağır. Bu normal bir kaza değil, cinayettir." diye konuştu.

Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta evlerinin önünde oturanlara 01 ASN 626 plakalı otomobil çarpmış, kazada 8 yaşındaki Baran hayatını kaybetmiş, Zozan ve Perihan Bülgen ile Büşra Tan yaralanmıştı.

Kaynak: AA

adana, Güncel, Son Dakika

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