Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Adana\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
06.06.2026 10:17
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Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu A.T. ve D.T. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.T. yönetimindeki 01 VK 195 plakalı otomobil Bozat Gediği mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü A.T. ile araçtaki D.T. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Feke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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