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Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı - Son Dakika
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Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, polis memuru Yusuf Morlalı yönetimindeki otomobil, konteyner yüklü bir tıra arkadan çarptı. Kazada, polis memuru Mehmet Talha Selaldı hayatını kaybederken, sürücü Morlalı ise yaralandı. İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri belirtildi.

Adana\'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
08.01.2024 - 11:27,
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Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı.

Polis memuru Yusuf Morlalı yönetimindeki 44 AEJ 202 plakalı otomobil, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkisinde İrfan Yüksel yönetimindeki 33 ASC 083 plakalı konteyner yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Morlalı ise ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı - Son Dakika
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