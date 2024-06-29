Adana'da Otoyol Kenarında Bulunan 15 Metal Direği Çaldıkları İddiasıyla 3 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Otoyol Kenarında Bulunan 15 Metal Direği Çaldıkları İddiasıyla 3 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi mevkisinde yol kenarında bulunan 15 metal direği çaldıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık ve tutuksuz 1 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanıkların, metal direkleri çalarak kamyonete yükledikleri ve hırsızlık suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanıkların suçlamaları kabul etmemesi üzerine yargılama süreci ilerleyen günlerde başlayacak.

29.06.2024 11:11
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Adana'da otoyol kenarında bulunan 15 metal direği çaldıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi mevkisinde yol kenarında bulunan kamuya ait toprağa sabitlenmiş 15 metal direği çaldıkları suçlamasıyla 6 Temmuz 2023'te tutuklanan R.D, S.G. ve tutuksuz Ş.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların olay günü TAG Otoyolu Acıdere Mahallesi Misi Kavşağı ile Suluca alt geçidi arasında kamuya ait toprağa sabitlenmiş metal direklerin bulunduğu alana geldikleri belirtildi.

Sanıkların aralarında üçer metre olan bu direklerin bir kısmının beton temelini kırmak, bir kısmını da topraktan sökmek suretiyle çalarak S.G'ye ait kamyonete yükledikleri anlatılan iddianamede, hırsızlık suçunu işleme hususunda fikir ve eylem birliği içindeki sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da Otoyol Kenarında Bulunan 15 Metal Direği Çaldıkları İddiasıyla 3 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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