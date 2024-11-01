Adana\'da Otoyol Kenarında Yangın Söndürüldü

Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'nde Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otoyoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürdü.
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