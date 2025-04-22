Adana\'da Otoyolda Esrar Yakalandı

ADANA'da polisin, otoyolda takip edip durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Barbara' ile yapılan aramada, yedek lastik bölümünde 2 kilo 370 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Eyüp K. (33) ile yanındaki Sözdar Ö. (19) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldığı otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Eyüp K. ile Sözdar Ö.'nün indirildiği araçta, narkotik köpeği Barbara ile arama yapıldı. Barbara'nın bagaja tepki vermesi üzerine yedek lastik bölümünü açan ekipler, 2 kilo 370 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Eyüp K. ile Sözdar Ö., uyuşturucu madde satışı yapmadıklarını, kullanmak için satın aldıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp K. ile Sözdar Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.