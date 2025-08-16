Adana\'da Park Halindeki Araç Yandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki hafif ticari araç yandı.
Yeşiloba Mahallesi 46191 Sokak'ta park halindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.
Kısa sürede aracı saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
