Adana'da park halindeki minibüs yandı - Son Dakika
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Adana'da park halindeki minibüs yandı

Adana\'da park halindeki minibüs yandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

26.02.2024 02:15  Güncelleme: 02:16
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Soysallı Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen park halindeki minibüste yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevreye sıçramadan söndürülen yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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