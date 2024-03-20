Adana\'da park halindeki panelvan çalındı, 2 zanlı tutuklandı

TİGEM İşletmelerinde Şampiyon Adayı 222 Tay Dünyaya Geldi

Bursa, Eskişehir ve Malatya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bağlı işletmelerinde bu sezon şampiyon adayı 222 tay dünyaya geldi. Doğan taylar arasında geçmişteki şampiyon aygırların yavruları da bulunuyor. TİGEM, safkan Arap atı yetiştiriciliğinde dünyanın en köklü kuruluşu olarak gen kaynaklarını koruyor ve ırk karakterlerinde bozulma olmadan ıslah ediyor. Taylar, 2025 ve 2026 yıllarında satışa sunulacak ve 2027 yılında yarış pistlerinde yerlerini alacak.