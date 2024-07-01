Adana'da Pastane Önünde Meydana Gelen Kazada Sürücüye 6 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Pastane Önünde Meydana Gelen Kazada Sürücüye 6 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, pastane önünde oturan bir kişinin otomobilin çarpması sonucu öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tutuklu yargılanan sürücüye 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Sürücü, alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu belirtilerek cezalandırıldı.

01.07.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, pastane önünde oturan 1 kişinin otomobilin çarpması sonucu öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklu yargılanan sürücüye "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü T.A. idaresindeki otomobilin yönünü nedensiz olarak değiştirdiğini, kaldırım üzerine çıkıp önce pastane önünde sandalyede oturan Emin Çopur ve S.E'ye, ardından kuru yemiş dükkanına çarparak durabildiğini, kazada Emin Çopur'un hayatını kaybettiğini, S.E'nin ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığını belirtti.

Savcı, sürücü T.A'nın Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı hareket ederek asli ve tam kusurlu olduğunu, sanığın kusurlu eylemi ile ölüm ve yaralanma arasında illiyet bulunduğunu, olay sırasında 2,12 promil alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu, bu nedenle bilinçli hareket ettiğinin kabulü gerektiği anlaşıldığından eylemine uyan "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.A, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Kaza

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı'nda 22 Kasım 2023'te T.A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı otomobil önce pastane önünde oturan Emin Çopur'a (46) ve S.E'ye çarpmış, ardından Çopur'un sahibi olduğu kuru yemiş dükkanına girmişti.

Kazada Çopur, otomobilin altında kalarak yaşamını yitirmiş, yanındaki S.E. hafif yaralanmıştı. Sürücü T.A. kazanın ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Trafik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Pastane Önünde Meydana Gelen Kazada Sürücüye 6 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Pastane Önünde Meydana Gelen Kazada Sürücüye 6 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement