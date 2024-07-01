Adana'da Pastane Önünde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Pastane Önünde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana\'da Pastane Önünde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da pastane önünde oturan Emin Çopur'a çarparak ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan Turgay A., 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. Kazada alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olan sürücü, bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan cezalandırıldı.

01.07.2024 14:47
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ADANA'da pastane önünde oturan Emin Çopur'a (44) otomobiliyle çarparak ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan Turgay A., 6 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 22 Kasım 2023'te 01 VF 150 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü Turgay A., direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce pastane önünde oturan iş yeri sahibi Emine Çopur'a ve yanındaki S.E.'ye çarpıp, daha sonra kuruyemiş dükkanına girerek durdu. Kazada Emine Çopur yaşamını yitirdi, S.E. yaralandı. Kazanın ardından tutuklanan Turgay A. hakkında Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Turgay A. ile taraf avukatları geldi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaasında, sanık sürücü Turgay A.'nın Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket ederek asli ve tam kusurlu olduğunu belirten savcı, kaza sırasında 2.12 promil alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olan sanığın bilinçli hareket ettiğini belirterek, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

'PİŞMANIM'

Son savunması sorulan sanık sürücü Turgay A., kazada bir kişinin ölümüne neden olduğu için çok pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Turgay A.'yı 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına mahkum edip, tutuklulukta kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Pastane Önünde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Pastane Önünde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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