Adana\'da Patates Fiyatları Düşüşte

ADANA'da 20 gün önce hasadı başlayan patatesin kilo fiyatı tarlada 30 TL'den 20 TL'ye kadar düştü.

Çukurova'nın bereketli topraklarında üretimi son yıllarda artış gösteren patateste hasat 20 gün önce başladı. Yaklaşık 79 bin dönüm alanda ekimi yapılan çeşitli türlerde patateste geçen yıl 281 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu sezon daha da artmasının beklendiği belirtildi. Tarlalara giren işçiler tarafından toplanan patatesler, yakın illere gönderilecek olanlar için kasalara, uzak mesafelere sevk edilecek olanlar için ise çuvallara doldurularak kamyonlarla gönderildi. Hasat başladığı zaman tarlada 30 TL olan kilo fiyatı, 20 TL'ye kadar düştü. Üreticiler, fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti.

VERİMİ YÜKSEK ÜRETİCİ MEMNUN

Üreticilerin üründen elde edilen tonajın istenilen seviyeye ulaşması nedeniyle memnuniyet duyduğunu belirten Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, "Hasat 20 gündür devam ediyor. Üreticilerle yaptığımız görüşmelerde, bölgelere göre verimlerin farklılık gösterdiğini görüyoruz. Bazı tarlalarda dönüm başına 2 ton ürün alınırken, bazı tarlalarda bu rakam 4-4,5 tona kadar çıkabiliyor. Mevsim koşulları ve aşırı yağışların etkisiyle verimlerde farklılıklar oluştu. Bu nedenle bazı bölgelerde üreticinin yüzü gülerken, bazı bölgelerde ise beklentiler karşılanmadı. Ürününü kilogramı 20 TL'den satan ve verimi yeterli olan üreticiler memnun" dedi.

MASRAFI VE EMEĞİ YÜKSEK BİR ÜRÜN

Patatesin işçiliğinin büyük emek istediğini aktaran İncefikir, "İşçilik maliyetleri de eklendiğinde üretim masrafları önemli ölçüde artıyor. Aşırı yağışlardan birçok bölge etkilendi. Üreticiler ekim yaptıktan sonra bazı alanlarda kök çürümeleri yaşandı. Bu nedenle yeniden ekim yapmak zorunda kalan üreticiler oldu. Yeniden ekim, ilave maliyet oluştururken, ürünün gelişim sürecini de etkiledi. İlk ekim dönemindeki uygun hava koşullarından yararlanamayan ürünlerde gelişim geride kaldı ve bu durum verime de yansıdı" diye konuştu.

'FİYATLARDAN MEMNUNUZ'

Üretici Fahrettin Ateş ise fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "40 gün sürecek patates hasadında dönemi tamamen ortaladık, 20 günümüz kaldı. Bu sene fiyatlarımız iyi, para da kazanıyoruz. Turfanda olduğumuz için depolama imkanımız da yok, direkt üreticiden üreticiye ulaştırıyoruz. Ekim zamanına göre değişkenlik oldu, bazı tarlalarda yağış aldığı dönemde verim düştü ancak genel hatlarıyla fiyattan dolayı memnuniyet duyduğumu belirtebilirim" ifadelerini kullandı.