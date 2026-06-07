Adana'da Patates Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Patates Fiyatları Düşüşte

Adana\'da Patates Fiyatları Düşüşte
07.06.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da patatesin kilo fiyatı hasat başlangıcında 30 TL'den 20 TL'ye düştü. Üreticiler memnun.

ADANA'da 20 gün önce hasadı başlayan patatesin kilo fiyatı tarlada 30 TL'den 20 TL'ye kadar düştü.

Çukurova'nın bereketli topraklarında üretimi son yıllarda artış gösteren patateste hasat 20 gün önce başladı. Yaklaşık 79 bin dönüm alanda ekimi yapılan çeşitli türlerde patateste geçen yıl 281 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu sezon daha da artmasının beklendiği belirtildi. Tarlalara giren işçiler tarafından toplanan patatesler, yakın illere gönderilecek olanlar için kasalara, uzak mesafelere sevk edilecek olanlar için ise çuvallara doldurularak kamyonlarla gönderildi. Hasat başladığı zaman tarlada 30 TL olan kilo fiyatı, 20 TL'ye kadar düştü. Üreticiler, fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti.

VERİMİ YÜKSEK ÜRETİCİ MEMNUN

Üreticilerin üründen elde edilen tonajın istenilen seviyeye ulaşması nedeniyle memnuniyet duyduğunu belirten Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, "Hasat 20 gündür devam ediyor. Üreticilerle yaptığımız görüşmelerde, bölgelere göre verimlerin farklılık gösterdiğini görüyoruz. Bazı tarlalarda dönüm başına 2 ton ürün alınırken, bazı tarlalarda bu rakam 4-4,5 tona kadar çıkabiliyor. Mevsim koşulları ve aşırı yağışların etkisiyle verimlerde farklılıklar oluştu. Bu nedenle bazı bölgelerde üreticinin yüzü gülerken, bazı bölgelerde ise beklentiler karşılanmadı. Ürününü kilogramı 20 TL'den satan ve verimi yeterli olan üreticiler memnun" dedi.

MASRAFI VE EMEĞİ YÜKSEK BİR ÜRÜN

Patatesin işçiliğinin büyük emek istediğini aktaran İncefikir, "İşçilik maliyetleri de eklendiğinde üretim masrafları önemli ölçüde artıyor. Aşırı yağışlardan birçok bölge etkilendi. Üreticiler ekim yaptıktan sonra bazı alanlarda kök çürümeleri yaşandı. Bu nedenle yeniden ekim yapmak zorunda kalan üreticiler oldu. Yeniden ekim, ilave maliyet oluştururken, ürünün gelişim sürecini de etkiledi. İlk ekim dönemindeki uygun hava koşullarından yararlanamayan ürünlerde gelişim geride kaldı ve bu durum verime de yansıdı" diye konuştu.

'FİYATLARDAN MEMNUNUZ'

Üretici Fahrettin Ateş ise fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "40 gün sürecek patates hasadında dönemi tamamen ortaladık, 20 günümüz kaldı. Bu sene fiyatlarımız iyi, para da kazanıyoruz. Turfanda olduğumuz için depolama imkanımız da yok, direkt üreticiden üreticiye ulaştırıyoruz. Ekim zamanına göre değişkenlik oldu, bazı tarlalarda yağış aldığı dönemde verim düştü ancak genel hatlarıyla fiyattan dolayı memnuniyet duyduğumu belirtebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Üretim, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Patates Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:08
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
10:04
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:32:19. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Patates Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.