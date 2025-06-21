Adana'da Patenli Genç Kamyonete Tutunarak İlerledi

ADANA'da patenli gencin kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyişi kameraya yansıdı.
Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda patenli bir genç, kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi. Bu anlar, başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde, arkadan gelen diğer araçların sellektör yaptığı kamyonet sürücüsünün durumu fark etmesiyle aracını yolun sağına çektiği görüldü.
Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: ADANA,
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