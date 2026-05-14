Adana'da Patlayan Telefon Bataryası Paniğe Neden Oldu

Adana'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İmamoğlu ilçesinde cep telefonu tamircisi Ersan Sert, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu şarja taktı.
Tamirci telefonu kontrol ettiği sırada cihazın bataryası bir anda patladı.
Kısa süreli panik yaşayan tamirci, masanın üzerindeki telefonu alıp yere attı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tamirci arızalı cep telefonunu kontrol ettiği sırada bataryasının patladığı görülüyor.
Kayıtlarda, iş yerinde bulunanların panik yaşaması ve tamircinin patlayan telefona müdahalesi de yer alıyor.
