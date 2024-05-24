Adana\'da Polis Uygulamasından Kaçan Sürücü Motosikletli Kuryeye Çarptı, Kurye Hayatını Kaybetti

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uygulamadan kaçan sürücünün otomobile çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda dün gece polis ekiplerinin yaptığı uygulamayı görüp geri manevra yapan B.A. yönetimindeki 01 AFY 580 plakalı otomobil, bir restoranda kurye olarak çalışan Mehmet Can Altunsu'nun kullandığı 01 CBH 26 plakalı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Altunsu'nun ağır yaralandığı kaza sonrası otomobil sürücüsü B.A, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Altunsu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yakalamak için peşine düştüğü firari sürücü, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.