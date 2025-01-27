Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakim karşısında

Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit düşmesine neden olan tutuklu sürücünün yargılanmasına başlandı.

27.01.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit düşmesine neden olan tutuklu sürücünün yargılanmasına başlandı.

Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Murat A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, olay günü kaza yerinin çok karanlık olduğunu öne sürdü.

Yola eşiyle çıktıklarını dile getiren Murat A, " Hatay'dan döndüğümüz sırada bozulan aracımı tamir için sanayiye bıraktım. Daha sonra eşimin kardeşinin otomobiliyle Adana'ya döndük. Önce dışarıda biraz alkol aldım. Sonra eve dönmek üzere yola çıktık." dedi.

Murat A, yolda polislerin uygulama noktası olduğuna dair işaret görmediğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle ilk başta ne dubaları ne de polis memurlarını fark ettim. Sağ şeritte ilerliyordum. Önce dubaları sonra da 2 polis memurunu fark ettim. Polislere çarpmamak için frene bastım ve direksiyonu sola kırdım. Frene basmasaydım ileride duran 2 polis memuruna çarpacaktım. Sol tarafta da rahmetli varmış. Bölge karanlık olduğu için onu da görmedim."

Kaza sırasında bayıldığını söyleyen sanık, "Hastanede gözümü açtığımda polis memuruna çarptığımı söylediler. Böyle bir şeyi bilerek ve isteyerek yapmam. Bir asker olarak, polis memurunu şehit ettiğim için vicdan azabı çekiyorum. Çok üzgün ve pişmanım. Tahliyemi talep ederim." diye konuştu.

"4 çocuğumu babasız bıraktı"

Şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün eşi Ayşe Akgül ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık arkasında bir çocuk bıraktığı için üzülüyor ama benim 4 çocuğumu babasız bıraktı. Alkol alırken bunları hiç düşünmedi mi?" ifadesini kullandı.

Akgül'ün oğlu Şamil Akgül de şunları anlattı:

"Beni ve kardeşlerimi babasız, annemi eşsiz bıraktı. Aynı zamanda kendisinin de bir kolluk kuvveti olduğunu söylüyor ama kurallara uymayıp, devletin bir polis memurunu şehit ediyor. Sanıktan şikayetçiyim."

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Murat A'nın "taksirle ölüme neden olma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te ekiplerin "dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Akgül (50) şehit olmuş, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Yargı, adana, Polis, Hakim, Polis, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakim karşısında - Son Dakika


13:59 İstanbul Valiliği’nden kamu kurumlarına ’Cuma namazı’ uyarısı İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
13:27 Selahattin Demirtaş’ın son hali paylaşıldı Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
12:35 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında
11:42 Satılmış Büyükcanayakın’ın ismini veren İmamoğlu’na jet soruşturma Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma
19:57 Doktorun itirafları kan dondurdu Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum
19:50 MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a gitti MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti
19:32 Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı
19:31 Biden durdu, Trump izin verdi Gelir gelmez İsrail’e sevkiyat yaptı Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı
19:28 Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı
19:17 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan ortalığı karıştıracak “Yapı“ ve Galatasaray sözleri Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak "Yapı" ve Galatasaray sözleri
19:07 Ali Babacan, DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 14:48:42. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.