Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakim karşısında

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Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit düşmesine neden olan tutuklu sürücünün yargılanmasına başlandı.

Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Murat A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, olay günü kaza yerinin çok karanlık olduğunu öne sürdü.

Yola eşiyle çıktıklarını dile getiren Murat A, " Hatay'dan döndüğümüz sırada bozulan aracımı tamir için sanayiye bıraktım. Daha sonra eşimin kardeşinin otomobiliyle Adana'ya döndük. Önce dışarıda biraz alkol aldım. Sonra eve dönmek üzere yola çıktık." dedi.

Murat A, yolda polislerin uygulama noktası olduğuna dair işaret görmediğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle ilk başta ne dubaları ne de polis memurlarını fark ettim. Sağ şeritte ilerliyordum. Önce dubaları sonra da 2 polis memurunu fark ettim. Polislere çarpmamak için frene bastım ve direksiyonu sola kırdım. Frene basmasaydım ileride duran 2 polis memuruna çarpacaktım. Sol tarafta da rahmetli varmış. Bölge karanlık olduğu için onu da görmedim."

Kaza sırasında bayıldığını söyleyen sanık, "Hastanede gözümü açtığımda polis memuruna çarptığımı söylediler. Böyle bir şeyi bilerek ve isteyerek yapmam. Bir asker olarak, polis memurunu şehit ettiğim için vicdan azabı çekiyorum. Çok üzgün ve pişmanım. Tahliyemi talep ederim." diye konuştu.

"4 çocuğumu babasız bıraktı"

Şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün eşi Ayşe Akgül ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık arkasında bir çocuk bıraktığı için üzülüyor ama benim 4 çocuğumu babasız bıraktı. Alkol alırken bunları hiç düşünmedi mi?" ifadesini kullandı.

Akgül'ün oğlu Şamil Akgül de şunları anlattı:

"Beni ve kardeşlerimi babasız, annemi eşsiz bıraktı. Aynı zamanda kendisinin de bir kolluk kuvveti olduğunu söylüyor ama kurallara uymayıp, devletin bir polis memurunu şehit ediyor. Sanıktan şikayetçiyim."

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Murat A'nın "taksirle ölüme neden olma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te ekiplerin "dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Akgül (50) şehit olmuş, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü tutuklanmıştı.