Adana\'da polisler tarım işçisi kadınlara çiçek verdi

Adana'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği tarım işçisi kadınlara çiçek verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Dünya Kadınlar Günü kapsamında tarım işçisi kadınların aileleriyle yaşamlarını sürdürdükleri çadırları ziyaret etti.
Polisler, kadınlara ve kız çocuklarına çiçek vererek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınlar, polislerin gerçekleştirdiği ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.
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Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Uğur Çabuş hayatını kaybetti. Olayın ardından E.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.
Anadolu İzlenimleri Dergisi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni' Ankara'da gerçekleştirildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, pandemi sürecinde ülkenin doğal kaynaklarının önemini vurgulayarak tarıma ve üreticilere daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker de tarım sektörünün büyümesi ve sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekti. Törenin sonunda tarım sektörüne katkı sağlayanlara ödüller verildi.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın Ramazan ayı temasının 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' olduğunu belirterek, ramazan ayının manevi atmosferini vurguladı. Erhun, bu ayda yapılan ibadetlerin doğruluk ve istikamet üzere olması gerektiğini ifade etti ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın Balcı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi'nde göğüs hastalıkları alanındaki akademik çalışmaları nedeniyle 'Genç Akademisyen Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Balcı, 7 yayımlanan akademik çalışmasıyla başvuruda bulunmuş ve bilimsel komite tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazanmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 114,6 artarak 512 TL oldu. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 105,2 artarak 13 bin 435 TL olarak belirlendi. Mevsimlik işçilerde en yüksek günlük ücret Kahramanmaraş ilinde ödenirken, sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Ankara ilinde gerçekleşti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından yapılan bir aramada, kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan 1 ton 600 kilo etil alkol ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili ilk duruşma 14 saat sürdü. Duruşmada, tutuklu sanık Bülent B. ve diğer sanıkların savunmaları dinlendi, müştekilerin ifadeleri alındı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken diğer sanıkların adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Develigücü'ne Gaziantep bölgesi hakemi, Hacılar Erciyesspor'a da Şanlıurfa bölgesi hakemi atandı. Lider Bozokspor'un Bingöl Gençspor ile oynayacağı maçta ise Diyarbakır bölgesi hakem görev yapacak.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi yakalandı. Operasyonlar, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. A. Ercan Ekinci ile birlikte Uluslararası Kalite Konferansı'na katıldı. Konferansta, Üniversitelerde Kalite ve Akreditasyon Süreci hakkında bilgi verildi. Konferansın ardından Rektör Levent ve Rektör Yardımcısı Ekinci, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti ve üniversitenin kalite süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Denizli Devlet Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bir ameliyathanede kaydedilen görüntülerde tavandan su aktığı ve önlem olarak altına kova koyulduğu görülüyor. Görevlilerin hastanın oldukça yakınına bırakılan kovanın yanında operasyona devam ettikleri ve aralarında konuştukları anlar da videoda yer aldı.
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